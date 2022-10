Divina

Digan lo que digan los “haters”, Laura de Sanctis se veía divina con esas zapatillas, algo diferente, pero que le quedaban hermosas. Siempre hemos pensado que las mises deben ir en tacones para verse bellas y ya algunos se dieron cuenta que no siempre es así. Además, son cómodas para un viaje. Menos crítica señores, lo que importa es que ella se sienta bien.

Bien

Todos nos merecemos una segunda oportunidad, siempre lo he dicho. Me encantó ver a “La Chechi” en la pasarela del Fashion Week Panamá. De verdad que brilló, muy bien por ella y por aquellos que tuvieron la idea de invitarla a este evento. Espero que ella sepa aprovechar todas las oportunidad que se le presenten tras su salida de la cárcel. La felicito.

Mmm...

Hay gente bien payasa, vi que luego que Anarkelys tuvo su evento el fin de semana, muchos salieron a decir que no la conocían. ¡Ay por favor! Tampoco así, la “mijita” no es que sea una celebridad, pero no es para decir que no la conocen, desde pequeña ha salido en los medios de comunicación, aunque sea su nombre les debe sonar. Me parece que es envidia.