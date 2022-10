¡Excelente!

Me agradó el tema que tocó en el programa el Dr. Gustavo Carrizo sobre el papanicolau y explicar con detalles de qué se trata, porque aunque usted no lo crea hay mujeres que no saben cómo se hace esta prueba. Él fue bien explicativo, eso me gustó. Sin tantos rodeos. Todo se entendió claramente. Este tema sí me gustó, porque hay unos que nada qué ver.

¡Santo Dios!

Oye, la cosa está que arde. Jhonathan Chávez está disgustado por todo lo que están diciendo de él y de su colega Alejandro Torres. Aunque no dijo nombre, muchos deducen que pudiese ser la de “El Mechi Blanco”, pero aclaró que no es con el dueño de la agrupación sino los que están detrás de esta. ¡Dios mío! ¿Cómo terminará esto? ¿Por qué tanta discordia? Esto es muy feo

Bien

Me siento feliz al ver que “Sech” ha bajado de peso, esto es vital para su salud. ¡Qué bueno! Espero no baje la guardia y siga trabajando en ese tema, porque se están viendo los resultados. Además, recuerden que la obesidad trae serias consecuencias al bienestar. Por otro lado, “Sech”, sigue dejando el nombre del país por lo alto con su música. Así que doble felicitaciones.