Bien

Oye, un aplauso de pie para Sandra Sandoval, muy buena interpretación del tema ““Provenza” de “La Bichota”. Lo hizo muy bien. Es que “Sandra, es Sandra”, aunque ya vi que muchos andan tirando “hate”, porque los hermanos Sandoval están en proyectos con Jhonathan Chávez y con Alejandro Torres para tener fama. Samy y Sandra ya son famosos, no necesitan hacer eso.

¡Mira tú!

Miguel Melfi resultó estar detrás de la máscara de “Coco Loco” y aunque él no me parece divertido, en este personaje de coco -aunque parecía más una pipa- sí lo fue. Es decir, que han sacado a uno de los más chéveres y al parecer el público opina lo mismo que yo. Definitivamente, que él tenía un buen dominio del baile en el escenario de “¿Quién es la Máscara?”.

No y sí

No sé, pero a mí a veces no me gustan los vestidos que usa Amanda Isabel para “¿Quién es la Máscara?”. En la gala de esta semana, ese vestido rosado que usó se le veía un poco extraño en la cintura. No sé si solo eran cosas mías, pero no resaltaba su hermosa figura. Aunque para gustos los colores. Otra cosa, dejen su cabello suelto, porque de lo contrario se ve rara.