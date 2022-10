¡Reapareció!

Tatiana Vélez, la ex de Yemil, había estado muy tranquila en su esquina y recientemente reapareció con una sesión de fotos con su bebé, por cierto, quedaron muy bonitas, solo espero que esto no sea motivo de controversia, ya que como es costumbre, cada vez que hace su aparición en las redes sociales hay polémica. ¡Crucemos los dedos!

Descarado…

Cuando pensamos que el drama entre Yemil y Tatiana pasó a la historia, siempre pasa algo que apunta a que no. La muchacha está tranquila, pero es el “Maleante caro” el que le busca el lado, la felicitó por su bendición, no lo veo mal, pero por lo demás se pasó, no era necesario que le dijera que dejara el “bandidaje”, si es o no así, eso no es problema de él.

Éxito

“El Boza” no descansa, el muchacho está muy concentrado en su música, he visto su gira por los medios y lo está haciendo muy bien, siga así y no olvide que de vez en cuando se necesita un descanso, no se sobrecargue, recuerde que a la larga eso le puede pasar factura y puede comprometer su salud. ¡Disfrute de su momento, pero con mesura!