Opinión

El tema de las personas transgéneros en competencias de belleza y deportivas están que arde, los comentarios a favor y en contra no cesan. ¡Las redes están que arden! Bueno y el comentario de Liz Baila sobre este tema ha generado un debate en la Red, lo cierto es que en este país hay libertad de expresión y hay que respetar la opinión de cada persona.

¿Y entonces?

¡Qué pereza me da! Esa noticia de que Alberto “Negrito” Quintero tiene la nacionalidad peruana, no me da ni frío ni calor. Si se quiere quedar por allá, bien por él, si quiere regresar también. Lo que sí espero es que le esté dando la pensión a la “mijita” que ya sabemos, que no se haga el loco. Eso es lo único importante, lo demás es asunto de él. Él es como antipático.

Muy bien

Me alegra que “El Peluche” siga viento en popa con su música, su nuevo EP está en la calle y al parecer va hacer otro triunfo. ¡Ojalá sea así! El tema “Foto en panty”, se ve que viene fuerte, como la corean en las redes sociales. ¡Más bien! “Sech” es uno de los artistas panameños de música urbana más pegados y que se ha mantenido en la cima. Esto me alegra mucho.