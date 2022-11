¡Ay no!

La gente sí molesta, yo sí estoy 100% de acuerdo con que “Bola Disco” ganara “¿Quién es la máscara?” Él hizo un buen trabajo durante todos los “shows”. Sí, “Muñeca” también, pero al final eligieron a José Miguel Castro. Había quienes decían que él tiene dinero, señores no se confundan que por ser presentador no es que esté forrado en dinero. En fin, merecido el premio.

Pobrecita...

La verdad sufrí al ver a Amanda Díaz con esa máscara de una Catrina, se notaba que la “mijita” no podía ni hablar, se veía muy incómoda. Al final del programa vi que se había cambiado el atuendo, yo creo que era porque ya no aguantaba más la pobre. Yo también lo hubiera hecho. Señores, no anden buscando la taquilla, Amanda no estaba preparada para eso.

Muy bien

El disfraz que más me gustó de la final de “¿Quién es la máscara?” fue el de K4G. Ese atuendo del Payaso Diabólico se le veía espectacular. La verdad que muy atinada la elección de ese personaje para el ex de Daluna. Se veía muy chistoso. ¡Muy bueno! Aunque habían algunos comentarios donde le decían que por qué no había llevado disfraz. ¡No sean así!