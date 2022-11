No está bien...

Para mí, Andrea Siu no debió regresar a “Pasapalabra”, ella ya tuvo su oportunidad, debe dejar a otros que vayan al programa y se destaquen. ¡Ojo! No es que ella no se defienda, es muy inteligente y eso es de admirar. Lo que no me agrada es que haya “repetido”, si la producción la quería mantener por qué la sacaron, la hubiesen dejado ahí, pero regresar como que no.

Bien

Ese Chollykid me ha hecho reír con su entrevista al diputado Edison Broce, fue divertido cómo abordó las preguntas. Me gustó ese manejo. Así debe ser en otras entrevistas, que “en broma y en serio” hizo sus consultas, pero sin caer en la chabacanería. Creo que vi un Chollykid más maduro o dejó la tontería a un lado. ¡Siga así “mijito”, va por buen camino!

Chistoso

Ese peinado de “Chakatin” me da risa, se ve muy curioso con esa partidura a un lado. ¡Santo! Digo, no está mal, pero me da la impresión que veo a un bebé recién bañado. ¡Qué chistoso! ¿Quién le habrá dado la idea de usar este “look”? Me gusta cuando da los números de la pirámide, aunque yo no crea en eso, pero habrá a quien sí le funcione.