Actitud

Me encanta la actitud de Kathy Phillips. Ella dice que se siente como la Miss Universo, muy bien. Nadie le puede decir lo contrario. Tremenda actitud la de ella. Se acepta tal y como es, algo que a muchas les hace falta. Amor propio. Es que ella se ve muy bien, es guapa. Es hermosa y ella se siente así, eso es lo que importa, la opinión de los demás no vale. Muy bien.

Me encantó

De verdad que no podía dejar pasar que Jhonathan Chávez haya sido Abanderado del 10 de Noviembre en Los Santos. Merecida distinción. Me encanta su carisma con la gente, él es “pueblo” y eso está muy bien. El “mijito” está entre los músicos de típico más cotizados y sigue no se le han subido los humos, eso es lo mejor. Siga así que va por buen camino.

Buena esa...

Oye, esa “tarima móvil” que están usando ahora los tipiqueros en los desfiles se ve muy “cool”. La gente la disfruta de verdad, cuando la veo hasta a mí me dan ganas de estar allá en el jolgorio. Uno de estos días me paso por allá. Le presté atención a la que estuvo en Capira con Alejandro Torres, eso si se veía bueno. En fin, me parece una gran idea.