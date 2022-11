Mira tú

Me siento muy feliz por Jacky Guzmán, la “mijita” está volando. La noticia de que sale en la campaña para fragancia de Jean Paul Gaultier, es muy buena. Aunque la “mijita” tiene miles de “haters” lo que puedo decir es que se tienen que aguantar los triunfos de Jacky. Quieran o no ella está en la cima. Ojalá siga así y no se vaya por el mal camino. La felicito.

Sí, pero...

Bueno, qué bien por Nicolle Ferguson quien narró un partido de fútbol del Mundial de Qatar 2022. Para ella es un gran logro, porque esa es una de sus pasiones. Pero, tampoco es que al público general le impacte esta noticia. ¡Ojo! No me vayan a tirar piedras, solo digo que es algo que le agrada y satisface a ella y a sus cercanos. A muchos otros ni les va, ni les viene.

¡Fuerte!

¡Dios mío! Muy fuerte lo que dijo Mónica “Lola” Díaz sobre Ingrid de Ycaza. Todo lo que contó en el “live” deja mal parada a Ingrid. Pareciera que la “mijita” no es una “paloma tan mansa”. De verdad que caras vemos, pero corazones no sabemos. “Lola” se desahogó. Si las cosas son como dice Mónica, la decisión de irse del programa en aquel entonces fue la mejor.