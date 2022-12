Pienso yo...

No sé en qué criterios se basan para escoger a los dizque famosos que van a “Pasapalabra”, porque se la pasan repitiendo gente. Por ejemplo, a mí ya me aburre ver al acordeonista Raúl Aparicio a cada rato en el programa. Entonces, lo peor es que el “mijito” no es tan divertido, lo que me da es pereza. Busquen otras caras locales. No repitan tanto.

Bien

¡Opa! “Sech” también está triunfando en Spotify. Eso está muy bien, él hasta el momento hace un buen trabajo. Aunque ya no con tanto “boom” como antes, pero sigue vigente. Antes lo mínimo que hacía era un “escándalo”, ahora se le ve más silencio, pero le va bien de igual manera. Para muestra de su triunfo, los resultados de esta plataforma. ¡Siga así!

Sí

Mussetta me causó mucha gracia en ese Live donde le preguntaron sobre lo ocurrido en la discoteca, pues al parecer ella estuvo ahí. La “mijita” como que quiso decir que no había pasado nada mayor. Lo que me causó risa fue que se hacía ver como que estaba aérea, no sé si era cierto o solo eran cosas de ellas, yo me voy con la segunda opción. Ella sabrá el cuento.