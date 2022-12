¡Otra vez!

Aunque él dijo que no quería a nadie criticando sus fotos con poca ropa, yo sí vengo a dar mi opinión. Tal vez para algunos es vulgaridad para otros es arte. Pero, en lo personal, creo que no hay necesidad de andar enseñando tanto, usted es capaz de atraer miradas sin enseñar demás. Sin embargo, estoy clara en que es su asunto y sí él quiere mostrar nadie se puede meter.

¡Felicidades!

Me encantó verle la cara de orgullo y satisfacción que puso Samy Sandoval en la foto de graduación de su hijo menor. Uno los ve solo como artistas, pero estos famosos del patio también sacan tiempo para su familia. Verlo en esta faceta siempre me ha gustado. Sale esa parte humana, ese papá que no puede ni hablar de la felicidad por el logro de su hijo. ¡Felicidades!

¡Bárbaros!

Panameños dándole “palo” a panameños. Vi algunas comentarios -no todos- de personas criticando porque Ivis Snyder no ganó el Miss International en Japón. ¡Señores! Cuándo vamos a aprender que se trata de una competencia, donde se gana o se pierde, y yo sí creo que con el hecho de ir a representar al país, la “mijita” ganó bastante. ¡Fin del comunicado!