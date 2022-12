¡No!

“Sech” no agarre el camino de la polémica, eso no debe ir con usted, déjese de eso. No ande tirando “hate”, que su trabajo hable por usted y al que no le gusta su triunfo ni modo, que se lo aguante. Pero, no anden respondiendo con indirectas, eso se ve muy feo. Déjelos correr, es lo mejor que puede hacer. Al bagazo poco caso. Usted es brillante, no apague esa luz.

Fuerte

Un aplauso de pie, eres muy valiente y fuerte Anitta. Qué bueno que pudiste sacar todo y hablar de lo que te ocurrió, pues nadie debe ser víctima de discriminación. ¡Eso! ¡Gánele la batalla a la depresión! Estoy muy feliz porque está dispuesta a continuar. Sé que no es fácil, pero usted logrará todo lo que se proponga, usted es capaz de hacer muchas cosas. Un abrazo.

¡Ay Dios!

Nikeisha generó un debate con el tema del desempleo, pues yo estoy de acuerdo solo en algunas cosas que ella dijo, pues hay gente irresponsable con sus trabajos y hay que cuidarlos. Debemos cumplir. Pero, también hay empresas abusivas que por más que la gente quiera cumplir no dan más y se desaniman. Hay que incentivar a los colaboradores.