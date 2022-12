¡Bien!

Hace unos días Japanese estrenó departamento. A mí me alegro mucho, pues estará en un lugar más cómodo. Vi una lluvia de críticas contra el cantante, más que nada porque hay gente asombrada, pues pensaban que él estaba forrado en billete. ¡Señores! Todos cometemos errores y podemos quedar con finanzas en rojo. No comprendo el “hate”. ¡Un alto al odio!

Mira tú

¡Vaya, vaya! Alex Medela mostrando sus fotos en Argentina, vivió de primera mano la multitud que recibió a su selección. Toda la algarabía. !Más bien! El que puede, puede y el que no, solo mira. No lo envidio y aunque me caigan los “hate”, ni le presté atención al Mundial de Catar 2022. Claro, tampoco critico a los que lo hicieron, son sus gustos.

¡Excelente!

Aunque lo he dicho antes, no está de más recordarlo, Diana Villamonte es una gran artista. Escuché su versión del clásico navideño de Mariah Carey “All I want for Christmas is you”. He quedado con la boca abierta, lo ha hecho espectacular. ¡Un aplauso de pie! Esa voz potente que acapara toda la atención, ha sido bello. Le mando un abrazo de fin de año. ¡Siga así!