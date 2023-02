No, qué va

Como en pocos casos, estoy de acuerdo con Doralis Mela, pues no debemos compartir imágenes privadas de los demás, no se puede violar la intimidad de las personas. Esto debe ser castigado. Cuenta Doralis que, en una ocasión, a ella también la quisieron grabar mientras se bañaba. Más vale que no pasó a mayores. ¿Qué está pasando señores?

¡Qué barbaridad!

No quería tocar el tema, pero lo hago para enviarle palabras de apoyo a Karen Peralta por la difícil situación que está viviendo. Además, para mencionar que esas personas que están compartiendo los videos, están mal. Están igual que aquel que filtró esas imágenes. Sí, ya sé que dichos videos ya recorren las redes, pero no sigan compartiéndolos. ¡Más solidaridad!

Fuerte

Admiro la fortaleza de Kathy Phillips, quien desde hace meses no puede cantar por problemas de salud y esto, como ella dice, es una de las cosas que más le apasionan en la vida. Ojalá mejore pronto, que esto pase rápido. Ella es muy valiente e intentar cantar, como lo hizo en estos días, lo demuestra. Eso está muy bien, no se deje. Ya verá que lo volverá hacer.