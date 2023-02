Dejen vivir

¡Ay no! Qué fuerte es Delyanne Arjona para soportar tanto "hate". Nuevamente la están criticando por el tema de su peso. ¡No puede ser! Si ella se siente bien así, a los demás qué les importa. Guarden sus comentarios negativos. Ahora no la sueltan porque la ven muy flaca y algunos consideran que así no se ve bien. Es su asunto. Dejen de criticar el cuerpo de los demás.

Más bien

Oye, uno que está más pegado que "chicle en la suela de un zapato", es Jhonathan Chávez. Solo recibe elogios y buenas vibras. ¡Eso está bien! Al "Canoso" le tomó bastante tiempo para llegar a donde está. Han sido años de arduo trabajo, se lo merece. Solo que debe mantener esa humildad, ese don de gente que hasta ahora es admirado por muchos.

¿Novedad?

Nikeisha la está pasando muy bien con su pareja, el papá de su bebé, pero la gente se alborota, porque como al inicio fue todo un misterio el nombre del padre de su hijo. Ahora que lo muestra, los cibernautas le están diciendo que no exponga su vida privada, porque después hay comentarios que les molestarán. ¿De quién es el problema? No sufran por cosas ajenas.