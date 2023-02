¡No, no y no!

No estuvo bien que Assilem mostrara esa cantidad de dinero en las redes sociales. ¡Es peligroso! No sé qué le pasaba por la cabeza, “mijita” está bien que usted facture, pero manténgalo en privado y menos enseñar ese dinero en redes. Se puede convertir en presa fácil de los amigos de lo ajeno. No ponga en riesgo su vida. Debe cuidarse, no lo haga más.

Se ven bonitos

No sé si ustedes han visto en TikTok a la pareja de Luisa y Kevin, ellos se han hecho famosos por mostrar su relación y a muchos los critican porque hay una diferencia de edad, pero pareciera que son felices. Aunque, como siempre digo, caras vemos corazones no sabemos. Los vi en Jelou! me pareció bien la interacción, me divertí viéndolos a ellos y a las otras parejas.

¡Cuidado!

Muy chistoso y todo, pero a mí si me dio miedo ver a “La Ministra” (Kenny Dancer) sobre esa plataforma para hacer mofa de la presentación de Rihanna en el Super Bowl. Sí, fue gracioso, pero creo que también es algo peligroso, aunque la plataforma no era muy alta, pudo ocurrir un accidente. Kenny, tenga cuidado, un rato de diversión le puede salir caro. Solo es un consejo.