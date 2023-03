¡Ay Santo!

No sé, pero Milka Rodríguez ha generado una polémica tras anunciar que está ofreciendo consulta 'online' de psicología positiva. Este es un tema muy delicado. La salud mental no es un juego. Imagínense, ella dice que trabaja en las fortalezas de las personas. ¡Santo! Aunque ella haya aclarado que no es psicóloga, creo que no debe brindar esos servicios tras tomar solo un curso. Reitero que es un tema muy delicado. ¡Cuidado!

Kenny Dancer

Ojalá Kenny Dancer cumpla lo que dijo, su personaje de "La Ministra" es muy gracioso, pero entre broma y broma, dice la verdad, y cientos de personas lo adoran. Entonces, es mejor que se mantenga con su personaje y no haga caso a las propuestas políticas que según él le están llegando. Haga caso, el que sigue consejo llega a viejo. No hay necesidad de empañar su nombre en el ruedo político. ¡Ya sabe!

Se pasó

Oye, qué le pasa a Paul McDonalds diciendo que consumió cannabis en unas gomitas y que "el viaje" fue fuerte. ¿Está promoviendo su consumo, solo para que se sientan felices un rato? No me parece que haga ese espectáculo, qué le pasa. Yo sé que a veces se usa con fines medicinales, pero para "volarse" como que no. "Mijito" dé buenos ejemplos a la juventud.