La Columna de Doña Perla

Sentó un precedente

Miguel Melfi sentó un precedente y se demostró que su honra e imagen fueron afectadas por los señalamientos que hizo “El Cuy” en “Calientitos TV”. Aseguró que su intención nunca fue figurar o ganar dinero, todo lo contrario, su objetivo era hacer valer sus derechos, recuperar la paz y la tranquilidad que perdió luego del “bochorno” que le hicieron pasar.

¡Sube y baja!

Ya no sé ni qué pensar sobre los constantes cambios en la agrupación típica “Los Nuevos Distinguidos”. ¿Qué está pasando? Ahora Maryfrank Bravo, la voz femenina, renunció a la agrupación porque se va a dedicar de lleno a sus estudios en medicina, enhorabuena por ella, pero no me convence mucho la excusa de su repentina salida.

Pa’ atrás

Qué bueno que Kathy Phillips haya respondido al comentario de la persona que la atacó, le comentó que es una “gorda” y la acusó de retocar sus fotos, ya está bueno que algunos de crean con el derecho de andar criticando los cuerpos ajenos y esperar que porque algunos son figuras públicas se tienen que quedar callados. ¡Muy bien "mijita"!