La Columna de Doña Perla

Paren ya...

Creo que hay gente que se pasa con el tema de Jhonathan Chávez y la vocalista que renunció. Sí, él dijo cosas que no debía, pero ya dejen de tirar “hate” para hacer más grande el problema. Cada uno de los conjuntos están trabajando y dando lo mejor para sus simpatizantes, no traten de sembrar más veneno. Al final ellos facturan y ustedes se quedan entre su maldad y sin plata.

¡Santo!

No le había prestado tanta atención a Rolo, pero esta semana eché un ojo por el programa matutino y se ve como extraño. Digo, yo sé que la gente cambia por diversas razones, pero no sé, lo veo muy diferente. Yo estoy clara en que el “mijito” bajo de peso, pero ya debe quedarse tranquilo, creo que no debe excederse con la pérdida de peso. ¡Ojo! Es mi opinión.

¿Lágrimas de cocodrilo?

No le creo ni una sola palabra de arrepentimiento a Yemil. Sí, yo sé que las personas pueden cambiar para bien -y también para mal-, pero a este “mijito” es difícil creerle después de su historia, que ya muchos conocemos. Aunque no pierdo la esperanza de que cuando salga de la cárcel se haya arrepentido de verdad y pueda empezar una nueva vida.