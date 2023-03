No, no y no...

Pienso que es chévere y todo, pero también creo que hay límites. Sí, ese baile de la profesora Teresa Argüelles, “La Wachi” con sus estudiantes no me parece que tenga algo constructivo para esos adolescentes. ¡Ojo! No es porque el tema sea de Anyuri, solo que no le veo una enseñanza. ¿Ustedes sí? Si es así, seré yo la que estoy mal. Fue solo un relajo en el salón.

¿Y?

¡Gran cosa! El Boza se dio su vuelta por la 5 de mayo. ¿Y entonces? Digo, es un ser humano más y viene de abajo, no es raro que se quiera dar su vuelta por el pueblo. Lo raro fuese que estuviese por las nubes y no quisiera mirar a nadie, como ocurre con otros artistas que se creen la última bebida del desierto. Y no saben que así como subieron, pueden bajar.

Divina

Oye, vieron el cuerpo de Ashlany. ¡Divino! Muy guapa, no importa si usó o no el bisturí, lo importante es que está bella y ella se siente hermosa. Todo le queda bien, así que esas envidiosas, hagan lo que dice Shakira en su canción “Mastiquen traguen, traguen mastiquen”. Usted siga así de guapa, va por buen camino. Además, se ve que es una buena persona.