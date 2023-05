Sí y no

Yo no sé ustedes, pero la presentación de Jacky Guzmán en “Versus” me gustó, sin embargo, no sé por qué no quiso cantar a capela cuando Julián se lo pidió. Dijo que se le había olvidado la letra, qué va, esa respuesta no me convenció. Algo pasó, hubo un “gato encerrado”. Pero, la proyección estuvo bastante bien.





¡Ay no!

Alejandro Torres, si usted no sabe bailar no haga el ridículo. Ese baile junto a Jacky Guzmán en "Versus" fue muy feo. He llegado a pensar que fueron las zapatillas las que no lo dejaron bailar, estaban como grandes. ¡Santo! Fue un ejemplo de que algunos músicos aunque cantan típico no necesariamente saben bailar.





¿Taquilla?

Me alegra que el señor Boris esté bien y en casa, luego de su paso fugaz por un hospital. Y, qué bueno, que su esposa Susan Castillo estuvo pendiente de él. Sin embargo, me desesperó, porque la “mijita” todo lo quiere publicar, llegué a pensar que solo quería taquillar. ¡Señores, la vida privada no la saquen a luz!