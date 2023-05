Progreso

Me alegra mucho que Abraham Pino haya abierto su restaurante, al parecer le representó un gran esfuerzo y eso está bien. Nada en esta vida es sencillo y es más satisfactorio ver que lo logramos algo. Gozar este tipo de logros, esos que han sido un gran desafío. Vi que algunos lo criticaron porque el local es de comida mexicana, no sean envidiosos, él tendría sus razones para abrirlo. "Mijito", siga saboreando sus metas.

Mala suerte

¡Qué lástima! "El Peluche" no podrá ir al Festival de Fuego en Canadá. ¡Qué lío con esas visas! "Sech" compartió la mala noticia de que por problemas con la visa canadiense no podrá cantar en Montreal. Bueno, no soy supersticiosa, pero por algo será que no podrá presentarse en ese lugar. Las cosas pasan por algo, véalo por el lado positivo, otras oportunidades vendrán y de seguro la pasará muy bien junto a sus seguidores.

No puedo con ella

"La Gallina Fina" me cae muy bien, no puedo con ella y sus cuentos. Me gustó cómo contó lo de su hueco en el vestido. Tuvieron que buscar aguja para coserlo y a media madrugada, pero, es que no quedaba de otra. El asunto era que tenía que seguir cantando en el baile. La humildad de Sandra Sandoval es admirada por muchos, creo que ha sido una clave de su éxito, siga así "mijita".