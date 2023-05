¿En serio?

Oye, qué bueno que Osvaldo Ayala ya está mejor. ¿De verdad pasaron ya los 20 días? Me preocupa. Creo que va a regresar demasiado rápido. No sé, digo yo. Lo mejor sería que se tomara unos días más, porque él puede sentirse bien, pero, por dentro no sabemos. Lo que le pasó al artista no es relajo, no juegue con eso. Deje que le sigan haciendo la segunda.

Más bien

Ya escuché cómo va a sonar la canción de Karol G para la cinta "Barbie", en la que participa Aldo Ranks. Suena bien, con ese toque panameño se escucha más que bien. Me alegra saber que los artistas panameños están dejando el nombre del país por todo lo alto. Con esto queda demostrado, una vez más, que en este terruño hay artistas para rato.

Bárbaros

La gente sí molesta. Venir a criticar la cintura de Liza Hernández no tiene sentido. La "mijita" tiene un cuerpo bello y se ve que trabaja duro para mantenerlo, y la gente molestando. Por suerte, "La Doradita" no le presta atención a estos comentarios. Hay quienes viven pendientes de los cuerpos ajenos y ni se inmutan por ir al gimnasio.