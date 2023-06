Metidos...

Oye, la gente si es metida, ya le están poniendo un nuevo “tinieblo” a Joseline Pinto. Pero, ¿será verdad que se dejó con Cristian? Bueno, y si tiene a alguien más es asunto de ella. No sé por qué tanto alboroto, es la vida de la "mijita", dejen las especulaciones, por eso hay que "ver para creer". No hablen tanto. ¡Ay Santo! Amanecerá y veremos.

No sé

Ingrid del Carmen del programa “Casi las cinco” no presenta los segmentos mal. No obstante, no me gusta que a veces suena como ridícula, no sé sí será la voz que usa para presentar o es que es así en la vida real. Espero que sea la primera opción, aunque tampoco tiene que exagerar, porque es un poco incómodo, al menos para mí. Debe ser más natural.

No sean así...

Elvia Muñoz es muy guapa y yo era la que decía que todo lo que lucía le quedaba bien. Sin embargo, no sé qué le pasa a los asesores del programa "Versus", que la visten como si le tuvieran rabia. En su mayoría, los atuendos no le favorecen, uno que otro le queda bien. ¡Señores! Sean más cuidadosos, ella es guapa, debe lucir algo lindo.