¡Qué necios!

La gente sí molesta, no sé por qué algunos le tiraron “hate” a Margarita Henríquez luego de la revelación del sexo de su bebé. O sea, si a algunos no les interesa el tema, pasen de largo, pero no vayan a lanzar su veneno a donde hay personas felices. ¡Qué bárbaros! Lo más importante es que la pareja está muy feliz con la llegada de su pequeño.

Ya saben...

Me alegra que Milka Rodríguez haya recibido su certificado de Experta en Psicología Positiva, es algo que le gusta y por eso trabajó en ello. ¡Un aplauso! No obstante, solo para recordar que ella no se está creyendo psicóloga, la “mijita” no está diciendo eso, así que dejen el “hate” a un lado, sean felices, no molesten. Solo es un consejo, aunque no me lo pidieron.

Fuerte

Para nadie es un secreto que el tipiquero Jhonathan Chávez está en la cima del éxito, aunque a algunos les incomode este triunfo, ni modo. Algo que me agrada del artista es que siempre agradece a sus seguidores por el apoyo que le dan. Además, de que se sinceró en cuanto a que le da miedo defraudar a los que los siguen. Usted puede “mijito”, continúe así.