No está bien...

Ha sido muy fuerte lo que vivió la “influencer” Rake Martínez con su expareja. Lo que no me agrada es que si la “mijita” se va a mudar de casa, por qué ventila este tema en las redes sociales. Sé que es su vida, pero creo que también es peligroso. Yo siendo ella hago todo de forma callada, no debe correr más riesgos, hay gente que es más mala de lo que parece.

Guapura

Nicolle Ferguson es una mujer muy guapa, de eso no tengo duda. Además, sabe vestir para cada ocasión. No anda con chabacanerías. Todo le queda espectacular. Esperemos siga así en las galas de “Yo me llamo”, no pierda su Norte “mijita”. He visto que ha recibido decenas de halagos por sus “outfits” y yo me uno a ellos, porque de verdad que luce divina.

Aplausos

Me alegra que Miguel Melfi siga trabajando duro en su carrera musical. Ahora se va para Perú a llevar sus éxitos. Más bien por él y por su familia que lo ha apoyado desde el inicio de esta carrera. Esperemos que siga subiendo como espuma. Aunque no faltan los “hate” que le dicen que no va para ningún lado. No sean así, que poco a poco está haciendo su nombre.