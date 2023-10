Son aclaraciones...

Bueno, la verdad es que algunos no están tan pendientes de lo que ocurre con las caras del “chollywood”, por eso tal vez no sabían que Juanpi Dolando había terminado su relación amorosa con Lineth Hilton. Pero, tampoco veo mal que la hermana del locutor le haya respondido a la cibernauta de esa manera, aunque noté su molestia, estuvo bien recordarlo.

Pobre de “La Gallina Fina”, le dio la pálida el fin de semana en La Pintada (Coclé), por suerte fue algo leve y se levantó para seguir con su presentación durante el desfile. Bueno, eso es algo que a cualquiera le puede pasar, ella no es de hierro. Al final el público de Sandra Sandoval y su agrupación quedó feliz, y ella ya se sentía mejor. Aunque debe chequearse más seguido.

Me alegra saber que el “chef” Juan Neblette haya vivido una gran experiencia junto a la “chef” Anne Burrell allá en Barbados. Estas vivencias son de gran ayuda para el cocinero, porque así amplía sus conocimientos en gastronomía. Además, él me parece chévere, no es de esos que anda por las nubes y mira a los demás por encima del hombro. Siga así.