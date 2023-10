Para analizar

Melany García Sánchez tiene toda la razón al decir que los padres deberían educar a sus hijos para que no hagan "bullying”, pues ella recuerda que la educación empieza en casa. La artista recordó que cuando participó en “Canta Conmigo” y no ganó, recibió las burlas de sus compañeros cuando retornó a la escuela. Esta experiencia le marcó su vida.

Pereza

¡Ay no! Yo sé que la One Two tiene sus adeptos, pero en lo personal, me parece que debe innovar. Su personaje debe cambiar, no se puede quedar en lo mismo, solo se la pasa gritando y moviendo la boca. ¡Pereza! Algunos me dirán que si no me gusta que no la mire, pero es inevitable. Su personaje no aporta nada. No sé a ustedes, pero a mi me da pereza.

No sé

Bueno, Jacky Guzmán fue sincera en cuanto a que no comprende bien el tema del contrato minero y por esta razón prefiere no opinar. Por un lado, mejor que no hable si ella no sabe del tema. Pero, por otro lado, ella siendo supuesta “influencer” debería tener conocimiento de lo que está pasando. Debería manejar cierta información al respecto para emitir un comentario.