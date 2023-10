Siempre con el insulto...

El que el tipiquero Jhonathan Chávez haya dicho que no tiene ánimos de hacer bailes no tiene nada de malo, pero, de inmediato empezaron a tirarle "hate". ¡Se pasan, siempre le buscan “la quinta pata al gato”! Ese es el sentir del artista, si "El Canoso" no quiere ir a la calle, no pueden obligarlo, sin embargo, ya dio a conocer su posición frente la situación del país.

No sé

La verdad a veces veo que los "outfits" de ChollyKids son medios extraños, como que no le van. No sé, es mi manera de pensar. Siento que en ocasiones se ve un tanto ridículo. Sí, yo sé que cada uno luce lo que le da la gana, pero también uno puede opinar. Además, es solo a veces, porque en la mayoría de los casos luce unos atuendos aceptables. Pienso yo.

Felicidades

Estamos en medio del caos por la situación del país, pero es bueno felicitar a Faster, quien fue el triunfador en Monitor Latino Music Awards. ¡Merecido este galardón, un aplauso de pie! No creo que le hayan otorgado este reconocimiento por el gusto, sino porque el "mijito" hace un buen trabajo. Dejó el nombre del país en alto. Estas son cosas que se deben resaltar.