Sí y no...

Bueno, estimado Jossie Jiménez, yo sé que la situación actual del país es complicada, pero los que están en las calles están luchando no solo por ellos sino por todos, incluso por usted. A veces hay que hacer sacrificios, es fuerte y lo comprendo, pero varios están en la mismas que usted. Recuerde que esto se da por un futuro saludable y justo paran todos los panameños.

¿Ya para qué?

¡Ay no! Ahora que Paul McDonald no tiene el jugoso salario del Gobierno anda hablando mal de este. ¡Así es la gente! El “mijito” ya no se beneficia directamente del Estado, así que tiene luz verde para tirarle “hate”. ¡Santo! Incluso, dijo que no está inscrito en ningún partido. ¿Ya para qué? Si ya gozó de nuestros impuestos. Eso debió decirlo antes.

No me convence

Jacky Guzmán se unió a las manifestaciones, pero les cuento que a mí no me convence, creo que lo de ella sí va por la línea de la taquilla. Esta “mijita” solo está en busca de “likes”. Al menos esa es la impresión que me da. No es que tenga que salir desaliñada, pero se produce demasiado para ir a una protesta. Creo que solo quiere que compartan sus fotos.