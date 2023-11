Metida de pata...

¿Qué le pasó a la “chef” Rachel Pol? De verdad, mejor se hubiese quedado calladita. Cómo va a hacer ese comentario insinuando que el asesino de dos personas que estaban en la protesta era una “víctima”. ¡Santo Dios! Jamás pensé leer algo así de usted. Eso estuvo muy mal cuando un pueblo está luchando por todos, por un mejor país. ¡Qué metida de pata!

Creo que tienen razón

Está bien que Ingrid de Ycaza se sienta triste por el incidente en Chame, pero creo que con sus palabras se pasó, más bien considero que quiere taquillar. “Mijita”, no se aproveche de la situación, sea seria. ¡Ojo! No le estoy diciendo que usted no le duela ese triste hecho, pero al resto de Panamá también lo tiene consternado estas muertes. Usted quiere es ganar “likes”.

Se pasan

¡Santo! Ya están atacando a la Miss Panamá, Natasha Vargas, porque dicen que anda solo en “modo” Miss Universo y que ni se acuerda de la crisis de su país. ¡Señores, qué quieren! La “mijita” debe concentrarse en el certamen que ya está cerca. No dudo que piense y le duela lo que ocurre en su país. Ustedes todo lo critican. Capaz si dice algo, también le tirán “hate”.