Se ve muy bien

Oye, le han tirado flores a Jacky Guzmán luego de verla mostrar su nuevo auto, pero los elogios no fueron por su carro, sino por su panza. Muchos consideran que se ve hermosa, que su barriga es "sexy". La verdad que sí, la "mijita" se ve más guapa con su embarazo, definitivamente que le ha caído bien. Por otro lado, siento que London ya tiene 10 meses.



Se pasan...

Anyuri estuvo en un podcast junto a Mayer Mizrachi y la gente empezó de una vez a decir que hacen buena pareja. ¡Qué risa, se pasan! Digo, no es que sea algo imposible, puede suceder, pero ellos solo estaban en la entrevista y salieron a decir cosas como que tal vez en la familia de él no la acepten. No seas así, ella es una mujer guapa y él un hombre.

Muy guapa

No sé ustedes, pero Bélgica Val me cae muy bien. Me agradan sus intervenciones en el programa matutino, ella sabe cómo manejar las diversas situaciones que son comunes en un en vivo y, créanme no es cualquiera el que lo logra. Además, es una mujer muy guapa, sus "outfits" me encantan, su maquilla y cabello le quedan espectaculares. ¡Belleza!