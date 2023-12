¿Regresó siempre?

Bueno, aún no sabemos si Rony Vargas regresó realmente a “El Marcador”. Él dijo que iba a regresar, pero ya han pasado varios días y nada. ¿Qué pasará? Ya andan las especulaciones de que por ahí no vuelve más. ¡Ay Santo! Bueno, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, tampoco podemos andar crucificando a la gente. Pero, sí aún no resuelve su problema debe quedarse quieto.

Bárbaro

Esas declaraciones del “influencer” Elim Josué han sido fuertes, al menos el “mijito” salió al paso y dijo todo lo que había ocurrido con el auxilio económico que le tocó. Claro, siempre hay que decir la verdad, nada de andar escondiendo las cosas. Aunque me suena también a que él quiere taquillar, porque soltar esa información así que pueda que lo afecte más adelante no es lo que comúnmente suele ocurrir.

¡Suerte!

Qué bueno que Marisela Moreno ya está mejor de ese accidente en su moto. Fue muy fuerte, porque quedar con cuatro costillas fracturadas no es relajo. “Mijita” cuando salga del todo de este incidente, debe andar con más cuidado, yo sé que los accidentes ocurren sin planificarlos, pero hay que prevenir. Espero pase este proceso de recuperación rápido y pueda regresar a sus labores cotidianas. ¡Qué se mejore!