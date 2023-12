¡Así no!

Kenny Man se pasó al desearle la muerte al mandatario panameño. Una persona jamás debe tener estos pensamientos hacia el prójimo. Yo sé que medio (o casi todo) Panamá está inconforme con el presidente que tenemos, pero no es para desear que al señor le pase algo así. Estuvo muy mal su comentario negativo. "Mijito", piense antes de hablar, no diga lo primero que se le viene a la mente.

Tendrá sus motivos

Oye, a Chollykid es del grupo que no le gusta jugar amigo secreto para fin de año. Bueno a las personas que piensan así me parece que es porque algo les ha pasado. Hay quienes se decepcionan con los regalos recibidos y es algo normal, porque muchos se esfuerzan por dar un obsequio "decente" y cuando les llega el de ellos se ve que es algo por no dejar. Digo, no sé si esto es lo que le ha pasado a Chollykid.

Cierto

Kathy Phillips está en lo cierto, yo también he pensado que hubiese sido mejor quedarse joven, ser adolescente es lo máximo, uno no piensa en nada más allá de los deberes de la escuela, son cosas sencillas. De adulto, qué va, uno ando en mil preocupaciones y viendo cómo resolverlas. Por eso, siempre digo, que disfruten su adolescencia, una vez pasa esta etapa su vida se complica. Solo es un consejo.