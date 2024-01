Refrescante…

Oye el regreso de Catherine ha entusiasmado a la escena musical local y a mí también, me parece que su regreso es refrescante, ya que hay una saturación de temas que “ni fu ni fa”, ella tiene un buen repertorio de canciones y con “Tequila y sal”, con el Roockie, quedó de manifiesto que la “mijita” canta y que se puede hacer música sin caer en la vulgaridad.

¡Enhorabuena!

Felicidades a “El Boza” por sus dos nominaciones al Premio Lo Nuestro. El “mijito” inicia bien el año, ya que ha estado como calladito desde el problema con su arma de fuego, cosa que a algunos no se les ha olvidado y no pierden el tiempo para recordarle que también tiene parte de responsabilidad con lo sucedido y esta no fue la excepción. ¡Ay padre!

Tienen que parar…

A mí tampoco me agrada el tipo de música que hace “La Cuchita”, pero no por eso me pongo a atacar a la “mijita”, como lo están haciendo algunos, uno puede opinar de su trabajo y si a uno no le gusta seguir adelante. Así que estoy de acuerdo con “El Canoso”, dejen a la muchacha tranquila y búsquenle un uso más positivo a las redes, no solo es para destilar odio.