Mentiras no es…

Flex dijo muchas verdades sobre la industria musical a nivel local. Hace muchos años aquí no se hace “reggae” en español y tampoco se hace “buena música”, últimamente los artistas se ganan la popularidad por sus polémicas y no por el talento, pero eso también es culpa del público porque no exigen calidad, se conforman y aplauden cualquier cosa...

¡Hay que respetar!

¿En qué mundo vive Nerry Money? A ese muchacho se le subieron los humos, tiene que bajarse de esa nube porque antes que él hubo artistas como Flex y otros tanto que pavimentaron el camino para los talentos emergentes. Debería tomar de ejemplo a la vieja escuela en lugar de estar minimizando su trabajo, así no le veo futuro, no todo es calle “mijito”.

Que vivan los novios…

¡Oye hubo boda! Erika Ender se casó, así que mis más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para los recién casados. Pude ver los detalles de la recepción y la ceremonia, fue algo muy íntimo y los detalles ni hablar, todo gritaba perfección y hasta ahora está dentro del “top” de los matrimonios del año. Por cierto, me encantó la entrada de la novia.