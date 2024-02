En la cima...

Jhonathan Chávez tiene una gran cantidad de adeptos. Creo que es su manera de ser la que lo ha llevado a ganar esta posición entre el público. Lo vi en sus presentaciones en el Carnaval y era sorprendente cómo cientos de personas coreaban sus temas. “El Canoso” es uno de los más cotizados en el ámbito de la música típica. ¡Qué le vaya bien en Viña del Mar!

Oye, me encantó ver a Sara Bello y a Agustín de Gracia de vacaciones en Islandia, ella luce más guapa de lo que ya es. Y juntos se ven divinos. Sin duda están disfrutando al máximo este segundo embarazo y, por supuesto, este paseo envidiable. Además, hay que resaltar que los “outfits” de la “mijita” le quedan hermosos. Espero que regresen con bien.

La “telenovela” de K4G y su esposa Ainara se está volviendo aburrida. Esos cruces de textos en las redes, no está bien, dejen todo a la justicia. Pero, se ve que el asunto va para largo. Espero que la verdad salga a la luz, porque es una situación complicada. Las acusaciones contra K4G son graves. Ojalá todo se desarrolle por lo legal. El “mijito” no debería decir más nada en redes.