Fuerte

Oye, la gente es bien mala, no puedo creer que le hayan tirado tanto “hate” a Anyuri y sus amigos porque se fueron a Cartagena. Les han dicho que son bien “racas”. Señores, no es necesario tanto odio, pues si les molesta la vida que lleva “La Cuchita” y su clan, sencillamente no le sigan los pasos. La cantante es feliz y ustedes mortificándose la vida.

Muy bien

Me alegra saber que ya salió el tráiler de “Érase una vez en Panamá”, la cinta del panameño Elmis Castillo. De verdad que este “mijito” está entregado al séptimo arte. Además, le toca trabajar con las “uñas”, pero al final el resultado es satisfactorio. Me gustó ver el tráiler de la cinta, se ve que será del agrado de muchos. Usted siga trabajando por el cine en Panamá.

Pereza

Ya Gracie Bon me da es pereza, ella cree que andar enseñando de más es bonito. Claro, habrá quienes se desviven por verla. Pero, ella debe bajar dos rayas a su exhibicionismo. Hay tantas formas de ganar dinero y adeptos. Pero, bueno, ya ha sido entrevistada internacionalmente y eso le ha dado luz verde para seguir mostrando al público. En fin, es su vida.