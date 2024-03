Insisto

Ya sé que lo he dicho anteriormente, pero, me molestan algunas personas que critican a Jacky Guzmán porque la “mijita” publica lo que le ocurre con su bebé. Si a ustedes no les gusta el material que ella postea en sus redes sociales, sencillamente no lo vean, no la sigan. ¡Pasen de largo! Son las redes sociales de Jacky, ella puede publicar lo que desee.

¡Santo!

Yo no sé en qué terminará el tema de Ainara y K4G, pues ya parece una telenovela al mejor estilo mexicano. De una presunta violencia doméstica, ya van por el tema de la infidelidad y paternidad dudosa. ¿Cómo es posible este suceso? De verdad, que algunos ya se levantan pensando en qué les traerá el nuevo capítulo de esta historia de amor y odio.

Fuerte

Jhonathan Chávez, ni modo se tuvo que aguantar ese olor a cebolla. Cada cultura es diferente, así que a veces toca adaptarse a esos cambios. Claro, fueron minutos incómodos, pero tocó, lo importante es que el “mijito” se lo tomó con humor. El acordeonista disfrutó el momento en el otro país. Acá lo espero para los próximos bailes, que, de seguro, quedarán buenos.