Necios

Le tiraron “hate” a la cantante Kiara Pérez por las fotos que publicó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Comprendo lo que la artista quería decir, el mensaje que ella deseaba dar. Pero, a muchos les molestó ver las imágenes, porque consideran que mostraba demasiado y que no era necesario. ¡Señores, es problema de la artista no de ustedes!

Felicidad

A mí también me gustó la noticia de que Ana Lorena y Rommelito tendrán un segundo hijo. La familia crece y eso es bueno. Lo que no me gustó es que hubo quienes empezaron a criticar que ellos publican todo, pero eso es problema de ellos. Además, creo que dieron la noticia de manera sencilla. Les deseo lo mejor y ojalá venga el niño, para que tengan la parejita.

Cálmese

Yo también creo que a veces K4G se pasa con sus comentarios, ya debe quedarse callado, al final se “puede disparar al pie”. Calladito se ve más bonito, pues en ocasiones siento que se pasa. Yo sé que es un problema grande el que está viviendo, pero mantenga la cordura y espere que todo fluya. Hay un proceso y él debería esperar, parece que no comprende.