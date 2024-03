¡Dejen la envidia!

Un aplauso de pie para Milenis Serrano, ya es la nueva corista oficial de la agrupación de Alejandro Torres, Las Estrellas del Ritmo. ¡Eso, muy bien, usted es una excelente artista! Pero, ya hay gente especulando que poco a poco van a sacar a Karina Castro, qué les pasa. ¡No anden de bochinchosos, Milenis es la corista! A ustedes les gusta ver el mundo arder.

¡No sean así!

No sé por qué algunos se burlaron del dolor de la DJ Fanny por la pérdida de su amigo perruno. ¡No sean así! Hay personas insensibles en este mundo, el que haya individuos que no quieran a sus mascotas no les da derecho a burlarse de la "mijita". No era un perro más, ella lo veía como parte de su familia. Hay que respetar un poco más. Yo sí la acompaño en su dolor.

Está mal

Muy feo eso que le hicieron a Doralis Mela. No me parece justo que le estén cerrando las puertas en la televisión, solo porque defendió sus derechos y el de la población en general. Yo, si fuese ella, digo con nombre y apellido quién o quiénes son los que andan haciendo de “mano negra”. Lo bueno es que ella lo toma con calma. ¡Recuerden que el karma existe!