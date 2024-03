¡Santo!

Oye, a Doralis Mela no la sueltan, lo último fue la foto retocada donde sale supuestamente sin sostén, lo bueno del asunto es que la expresentadora de televisión lo tomó con humor. Además, tenía a la mano cómo demostrar que la imagen no era así y publicó la imagen real. No sé qué quieren de la “mijita”, ya deben dejarla tranquila. Son unos bárbaros.

¡No sean así!

Bueno, no creo que sea un espectáculo el que está dando Ashlany, porque si ella mostró a su supuesto abogado, no tiene nada de malo, la “mijita” tiene que defenderse y luchar en los tribunales por lo que le corresponde a su hija. No obstante, hay personas que a todo le buscan “la quinta pata”. A mí me parece algo normal, debe estar preparada para lo que viene.

Normal

Carolina Dementiev habló sobre un tema que es un problema que no solo la afecta a ella, sino a cientos de personas. Sí, es una odisea hallar estacionamiento en la ciudad de Panamá y sobre todo en los centros comerciales. Yo agregaría que también son demasiado caros, tienes que ir casi que corriendo a hacer tus compras para que no le den un golpe al bolsillo.