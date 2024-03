Se pasan

Estoy de acuerdo con Delyanne Arjona, pues no podemos andar opinando de los cuerpos ajenos. Hay gente muy atrevida. Además, qué ganan con hacer ese tipo de comentarios. Comprendo las molestias de Delyanne, tiene que haber sido un momento incómodo. Así que no estoy de acuerdo con aquellos que le dijeron que no debería hacerle caso a estos comentarios.

Cansada

La verdad es que la Casa de los Famosos Colombia, ya me cansa, parece una novela mexicana. Sobre todo Miguel Melfi, que parece un niño. Aunque yo sé que es solo un "reality" actuado, pero igual ya me molesta su actitud. Él, definitivamente, que fue hasta allá para hacer "show". Sí, está en boca de todos, pero, no por nada bueno. ¿Cuándo se va a acabar ese 'reality'?

Mucha suerte

Bueno, a mí sí me alegra cuando una mujer emprende en un nuevo negocio. Por esa razón, no estoy de acuerdo con aquellos que le tiraron "hate" a Jacky Guzmán luego de que anunciara que abrirá un salón de belleza. ¡Dejen la envidia! Sí, porque eso huele es a envidia. Quieran o no, la "mijita" le va bien en lo que inventa. Yo sí la felicito y le mando mis buenos deseos.