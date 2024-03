Dejen a la gente

No sé por qué hay personas que le tiraron “hate” a Piky Zubieta tras referirse a la primera menstruación de su hija. Este es un tema normal, no sé por qué hay ofendidos. Además, es la hija de Piky, si ella, que es su mamá lo hizo, quiénes son ustedes para criticarla. Tampoco creo que haya obligado a su niña a tomarse fotos con el pastel. Reitero, se pasan con hacer escándalo.

Felicidades

Aunque no es nada nuevo, pues es una más de las mujeres que están en la dulce espera, si me gustaría felicitar a Kathy Phillips por el nuevo bebé que viene en camino. ¡Qué emoción! A pesar de que ella no es nada mío, me alegra, porque como dicen por ahí, los bebés son una bendición. Así que todos esos detractores deberían guardarse sus comentarios.

Muy bien

Oye, Jhonthan Chávez y Alejandro Torres están incursionando también en las obras sociales. ¡Me encantó ver como ayudaron Jair y Álex! De verdad que, ellos sí son un buen ejemplo. Amantes de la música típica y tienden la mano a los que necesitan apoyo. Me siento tan feliz por eso. Sigan así muchachos, son un modelo a seguir. Ojalá otros copien sus acciones.