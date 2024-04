¡Ay padre!

Oye, la gente no pierde el tiempo, pues la semana pasada hicieron un bochinche al ver juntos a Liza Hernández y Dímelo Flow. ¡Santo, qué enredo! No sean mal pensados porque ella solo lo acompañó a promocionar lo nuevo de Los Avengers en el juego de Heat VS Warriors. Ya hay muchos pensando que los "mijitos" andan en otra cosa. ¡No sean así!

Muy bien

En estos días vi a Karina Linnett bailar "Amor y control" en la competencia en Ecuador, lo hizo muy bien. A mí me encantó. Me agrada ver cómo se ha desempeñado en el "reality", me gusta más ver a Karina que al otro panameño que está en el programa colombiano. Es más interesante Soy el Mejor y creo que los istmeños deberíamos estar más pendiente de ella.

Guapa

Bueno, a mí sí me parece que Demphra es muy guapa y con sus lentes se ve aún mejor. No sé por qué algunos le tiran “hate”, eso me huele a envidia. ¡No sean así, eso es malo! “Al César, lo que es del César”, ella es muy guapa con o sin lentes. Además, tiene una figura espectacular. Aparte, canta muy bien. Usted siga ”mijita” no le haga caso a los dolidos.