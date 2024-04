¡No sean así!

La gente por todo molesta, a todo le encuentra un "pero". No me pareció mal el baile que hizo Moyra Brunette con el bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul. ¿Qué tiene que ver la edad de Moyra? Esto no es impedimento. Además, se ve mejor que muchas de 30. Ya eso me huele a envidia.

¡Qué locura!

Oye, sigo con el tema del coreógrafo Emir Abdul. No sé, por qué son así. También le tiraron “hate” a Britany Ryce, solo porque la “mijita” hizo unas muecas mientras bailaba. Ustedes ni saben, eso es algo normal que suelen hacer algunos bailarines. Ya quisieran ustedes haber bailado junto a Emir.

No lo hizo mal

La presentadora Michelle Simons fue blanco de criticas tras salir en cámaras danndo pasos con el “baile de la Coneja” de Sandra Sandoval, con motivo d el cumpleaños de la “La Gallina Fina”. De hecho, Michelle lució un traje igual al que ha usado Sandra. Pero, le han dado para “llevar y traer”. No sean así, ella solo quería aprovechar el momento.