No sean metidos...

A algunos les gusta “sufrir calentura ajena”, no sé por qué le tiraron tanto “hate” a Kathy Phillips tras la revelación de sexo de su segunda hija. No importa que ella haya agarrado una temática distinta para este evento. Pero, a muchos no les hizo gracia. Oigan, dejen vivir a los demás. No agarren lucha por un tema tan sencillo. Ella quiso hacer su fiesta a su manera.

¿Será?

¡Santo! Aquí todo lo ven mal, Patty Castillo hizo referencia a un tema relacionado con Dios y a muchos no les cayó bien, pues consideran que ella lo hace solo para taquillar. Bueno, esto último tiene sentido, pero, también puede darse el caso que ella está en un proceso de reflexión y no lo haga solo por conseguir seguidores. No juzguen sin saber lo que ocurre en realidad.

Tiene razón

“La Gallina Fina” tiene razón al decir que no hay mujer fea sino con 0% creatividad. Incluso, no es necesario tener mucho dinero para verse bien arreglada. Es cuestión de gustos y preferencias. A veces con solo algunos accesorios sencillos y económicos las mujeres lucen divinas. Así que ya saben, traten de arreglarse un poco y verán que resaltarán. ¡Tomen nota!