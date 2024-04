¡Bomba de humo!

Eso de que “Yemil” y su mánager están en buenos términos no me la creo, ambos en conflicto con la ley y eso deja mucho qué pensar. ¿Quién ayuda a quién? No niego que genuinamente puede tener el apoyo de sus fanáticos, pero de ahí que sean tantos, no lo sé Rick. El “mijito” no goza de mucha popularidad por su comportamiento con las mujeres.

Gustó…

¡Oye! La Sra. Dezdy y su “podcast live” con Huffy son todo un éxito, han tenido dos ediciones “soldout” y próximamente tendrán otra, a eso llamo poder de convocatoria, porque no solo basta con ser conocido públicamente, tienes que tener gente que quiera pagar por verte y los patrocinadores, hay varios negocios que han depositado su confianza en ellos. ¡Sigan así!

Enhorabuena...

Oficialmente, Ana Karina Ábrego y Alberto Gaitán están casados. ¡Felicidades! Me gustó mucho lo que he visto hasta ahora del matrimonio, ellos no han publicado tantos detalles, lo que me hace pensar que están disfrutando el momento y eso está muy bien. También me agradó que los invitados fueron prudentes con sus publicaciones, tampoco han revelado mucho.