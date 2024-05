Tiene razón…

Felicito a “La Tepesita” por su atinada reflexión sobre las recientes elecciones, se logró un cambio, para algunos no será mucho, pero por algo se empieza, tenemos una Asamblea conformada en su mayoría por caras nuevas. Mela confía en el recién electo presidente, espera que trabaje en pro del país, ya que cree que si lo hace el pueblo estará de su lado.

¡Cogido por la ‘yaya’!

Cristian Omar, el ex de Joseline Pinto, no acepta la derrota del oficialista, no cree aún que el pueblo le dijo en las urnas “no vas” a “Gaby”. Salió en el post de “La Tepesita” en defensa del “Gobiernito”, del cual es parte, e incluso lanzó su veneno, espera que al próximo gobierno le vaya mal. Que “mala sangre”, sus deseos dicen mucho del tipo de persona que es.

¡No lo superan!

¡Ay padre! El regreso a la televisión nacional del programa de Rony Vargas se ha visto empañado por las críticas y señalamientos por el episodio donde agredió a su exnovia, la gente no olvida. Creo que las personas se merecen una segunda oportunidad, pero el caso del periodista no es que no lo merezca, es un tema muy delicado y lo perseguirá por mucho tiempo.