Lo siento…

Bueno, el tema de “La Wachi” tiene sus pros y contras, porque, aunque el arma en cuestión haya sido de juguete, no creo que fuese necesario llevarla hasta la escuela. Por supuesto, que sus compañeros se iban a asustar. ¡Santo Dios! Imagino que nadie quería verificar si era de verdad o no aquella arma de fuego. Hay que comprender la situación, fue una falla de parte de ‘La Profe’.



Metidos...

La gente no duda en lanzar su cizaña y “veneno”, pues luego de que Rosa Iveth Montezuma habló de que la comida no se bota, sino que se preparan otros platillos con lo que sobra, de una vez empezaron a decir que eso lo aprendió del “chef”. La verdad, no le vi nada malo. Oye y si fuese así, no es problema de nadie, si ellos tienen algo ya son adultos. ¡Vivan y dejen vivir!

Muy bien

¡Panamá triunfando fuera de sus fronteras! Me alegra saber que Isairis es una de las (os) panameñas (os) que está dejando su país en alto. La “mijita” está en la cima del séptimo arte, ha participado en varios trabajos cinematográficos y domina 11 acentos. ¡Vaya, vaya! Esto le ha abierto muchas puertas y de ha dado decenas de oportunidades. ¡Siga así!